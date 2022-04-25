خارجية روسيا: إعلان هدنة إنسانية فى ماريوبول إشارة حسن نية كبيرة من جانبنا

كتب أحمد عرفة

أكدت نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن المحادثات التي سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال زيارته المقررة إلى موسكو قد تتناول الوضع في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها موسكو في ماريوبول اليوم الإثنين بهدف إجلاء المدنيين المفترض تواجدهم داخل مصنع الصلب الضخم "آزوفستال" تمثل إشارة حسن نية كبيرة من الجانب الروسي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "سيصل غدا الأمين العام للأمم المتحدة وسيتم استعراض هذه المسائل جملة".

وفى وقت سابق أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى أكثر من 606 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضى.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 أبريل 2022، يكون أكثر من 606 أطفال في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 215 طفلا وأصيب 391".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، ووسط مواصلة القوات الروسية شن أعمال عدائية نشطة.