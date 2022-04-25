وأعرب الملك سلمان - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

من جانبه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أنه أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون أمس الأحد رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان، حيث حصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات .