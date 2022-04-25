حياة كريمة.. محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لـ217 مشروعا بقطاع الصحة

سوهاج - محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الموقف التنفيذى لـ 217 مشروعا بقطاع الصحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، منها 108 وحدات صحية إنشاء جديد، و25 مركزا طبيا إنشاء جديد، و27 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و8 وحدات إسعاف تطوير شامل، وإنشاء 4 مستشفيات مركزية، بالإضافة إلى رفع كفاءة 44 وحدة صحية.

وأوضح "الفقى" أنه فيما يخص الوحدات الصحية التى يتم إنشاؤها، منها "16 وحدة صحية بقرى مركز طما، و13 وحدة صحية بقرى المراغة، و10 وحدات صحية بقرى ساقلتة، و15 وحدة صحية بقرى دار السلام، و16 وحدة صحية بقرى البلينا، و23 وحدة صحية بقرى "المنشأة"، و 16 وحدة صحية بقرى مركز "جرجا"، وذلك بنسب تنفيذ متفاوتة، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة خفيف لعدد 44 وحدة صحية بالمراكز المستهدفة بنسبة تنفيذ 100%.

وفيما يخص نقاط الإسعاف تشمل الخطة، إنشاء 27 نقطة جديدة، منها "6 بقرى مركز طما، و 3 بقرى المراغة، و3 بقرى ساقلتة، و5 بقرى دار السلام، و3 بقرى البلينا، و 4 بقرى المنشاة، و3 بقرى جرجا" ، وتم الانتهاء من 14 نقطة منها بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن تطوير شامل لعدد 8 نقاط إسعاف منها " 2 بالمنشاة، ونقطة إسعاف واحدة بمراكز " طما، والمراغة، وساقلتة، ودار السلام، والبلينا، وجرجا " .

وأشار " الفقى " إلى استمرار العمل فى إنشاء 4 مستشفيات مركزية جديدة هى " مستشفى المراغة المركزي، و مستشفى البلينا المركزي، ومستشفى " أولاد حمزة "المركزي، و مستشفى المنشاة المركزي.

وفيما يخص المراكز الطبية جارى العمل فى إنشاء 25 مركز طبى جديد بنسب تنفيذ متفاوتة يصل بعضها إلى 70%، منها " 6 مراكز بالبلينا، و 4 بالمنشاة، و4 فى جرجا، و4 المراغة، و3 بدار السلام، و2 بطما، و 2 بساقلتة " .