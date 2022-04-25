حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والإنارة بقرى ومدينة المنشأة

سوهاج محمود مقبول

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، بحملات مكبرة للنظافة والتعقيم ورفع القمامة، وصيانة الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة والتجميل وأعمال الإنارة بجميع مراكز المحافظة.

ومن جانبها أوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشأة، أنه تم القيام بحملات مكبرة لأعمال الإنارة والنظافة والتعقيم بالمدينة ومختلف أنحاء المجالس القروية، وتم رفع كميات من القمامة خلف مدرسة السلام الابتدائية بشارع صلاح سالم الشرقي، وقرية الشواولة بأولاد سلامة، وتسوية وتمهيد الطريق بعد أعمال حفر الصرف الصحي بالقرية، كما تم القيام بحملة نظافة بقرية الدويرات، ورفع المخلفات من الطريق السريع دنقلة/ الزارة، بالإضافة إلى نظافة وتسوية شارع المستشفى، وتسوية وتمهيد شارع عبد المنعم رياض حتى مدخل المدينة.

وشملت الأعمال كذلك نظافة محيط كنيسة ماري جرجس، وكنيسة العذراء مريم بالمدينة، مشيرة إلى القيام بحملة تطهير وتعقيم بمجلس قروى روافع العيساوية، ومحيط الجمعية الخيرية القبطية الارثوذكسية بروافع العيساوية، ورفع التراكمات من طريق نجع القنطرة/ المنشاة، وصيانة الاعمدة وتركيب كشافات الإنارة، وسلك معزول بكوم بدار، وإنارة الشوارع بنجع العرب التابع لمجلس قروي الزوك الغربية، وجاري أعمال المتابعة بصفة دورية.



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حملات نظافة وانارة بالمنشاة (11)