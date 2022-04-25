حملات ليلية.. أعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة وتطهير بيارات بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات ليلية لرفع المخلفات، وأعمال النظافة، وتطهير المطابق والبيارات، وحملات لرفع الإشغالات وضبط المكبرات بالتكاتك، ورفع كفاءة الانارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي وأعمال الصيانة الوقائية، وذلك لرفع كفاءة المرافق العامة بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمعاونة المهندس ايهاب العسلي رئيس الشركة، وذلك بالمرور علي بيارات الصرف الصحي، وتطهير المطابق الرئيسية والفرعية، وتطهير البيارات من الرمال والمخلفات في شوارع المدينة وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تابع فرج حملات النظافة العامة ورفع التراكمات من مخلفات القمامة ليلا بنطاق المدينة، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانيا.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة الإشغالات ورفع الباعة وضبط مكبرات الصوت بالتكاتك، ووجه باستمرار حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والطرق التى تعوق سير المواطنين، مؤكداً أنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع التى تعيق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين وأن تلك الحملات مستمرة خلال تلك الفترة ليلا ونهارا لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثانية بشوارع المدينة، لرفع كفاءة النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، وجري تفريغ ورفع القمامة والمخلفات من الصناديق المخصصة لجمع القمامة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، كما تم رفع تراكمات الرمال، حفاظًا على مستوى النظافة.

كما شنت الوحدات المحلية بقرى المركز، حملات النظافة، وتمهيد الشوارع والطرق بعدد من شوارع القري، باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجاري استمرار تلك الحملات بشكل يومى بالمدينة والقرى من أجل رفع كفاءة مستوى النظافة والطرق وظهور الشوارع بمستوى لائق.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع كفاءة الإنارة العامة بمحيط المقابر ومسجد سيدى فتح ببلطيم فى الفترة المسائية، كما تابع حملات النظافة ورفع المخلفات.

وتابع ياسرسعدخداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس،أعمال رفع كفاءة المدخل البحرى ورفع جميع مخلفات ناتج حفر كابلات الكهرباء، كما تابع تيسير الحركة المرورية ليلا، وحملات النظافة ورفع المخلفات.

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فو، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا بشوارع المدينة والقرى ومتابعة خطوط سير المعدات بالمدينة، وإصلاح خط مياه عمومية بقرية أبو دراز بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة بالقريه،ورفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بفوه.

وأشرف شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة بشوارع المدينة خلال الفترة الليلية، وازالة الاشغالات.



استمرار اعمال النظافة بسيدي سالم



استمرار رفع المخلفات ليلا ببيلا



اصلاح خط صرف بقرية بفوه



تطهير البيارات والمطابق بالبرلس



تطهير المطابق



تطهير وتسليك البلاعات



حملات النظافة الليلية ببيلا



رفع المخلفات ببيلا



رفع المخلفات بمطوبس



رفع كفاءة الانار بمقابر بلطيم



رفع كفاءة الانارة بالمقابر ببيلا



رفع كفاءة الانارة بسيدي سالم



رفع كفاءة الانارة بفوه



ضبط مطبرات الصوت بالتكاتك