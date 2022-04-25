حمام السلام يزين ميدان الشهداء ببورسعيد فى ذكرى تحرير سيناء.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من أمام ميدان الشهداء في محافظة بورسعيد، تزامناً مع تجمع حمام السلام في عيد تحرير سيناء ويشهد ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، ظاهرة أوروبية داخل أحد أكبر ميادينها الواقع بنطاق حي الشرق وأمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد، لتجمع مئات الحمام يومياً بساحة الميدان.

وتعود قصة تجمع الحمام لابن المحافظة إبراهيم الجباس – أحد أهالي حي العرب، حيث كان بعد انتهائه من صلاة فجر كل يوم بالمسجد العباسي الذي يبعد أمتار قليلة عن الميدان ، يقدم الأكل للحمام ويقوم بتجميعه حتى تزايدت الأعداد بميدان الشهداء.

ومع زيادة الأعداد، قرر اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد، أن يتم تخصيص طعام وأمن للحمام، ويتم وضع الأكل للحمام بعد الفجر مباشرةً، وخلال ذلك التوقيت يتجمع كميات كبيرة من الحمام داخل الميدان، وقبل الغرب بحوالي ساعتين، ويحرص بعض الأهالي علي التواجد.