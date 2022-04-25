حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية وتكريم المجلسين السابقين

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية للعام الجامعي الحالى، وتكريم أعضاء مجالس اتحادات طلاب الجامعة للعامين الجامعيين 2019/2020-2020/2021 ، وذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الإسكندرية، وأعضاء مجلس إتحاد الطلاب.

وفى كلمته أعرب نائب رئيس جامعة الإسكندرية عن سعادته بوجوده في هذا الإحتفال بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين مؤكداً عودة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة بنسبة 100%، وأعلن عن عودة اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومنسق للأنشطة الطلابية داخل كل كلية، مؤكداً على دور الشباب فى الجمهورية الجديدة التى دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى سوف تقوم على سواعد الشباب، وأضاف أن إتحاد الطلاب هو مصنع القيادات، داعياً جميع الطلاب أن يتكاتفوا لخدمة جامعتهم.

وهنأ أعضاء اتحاد طلاب الجامعة الفائزين برئاسة وعضوية الإتحاد للعام الجامعي الحالى بعد اجتياز عملية انتخابية ديمقراطية شارك فيها طلاب الجامعة، واتسمت بالنزاهة والشفافية، مؤكداً أن الجامعة ستقوم كعادتها بتقديم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب لتحقيق مصالح الطلاب، كما قدم الشكر إلى اللجنة العليا على جهودها في إنجاح العملية الانتخابية، موضحاً أن هذا الإتحاد يعتبر قناة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة ورعاية الشباب من أجل خدمة كافة الطلاب، وقدم سيادته الشكر للاتحادات السابقة على المجهود الرائع الذى بذل أثناء توليهم الاتحاد، فى فترة اتسمت بالصعوبة.

فيما قدم الطالب عمر مبروك رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الشكر لزملائه على ثقتهم فيه ليكون ممثلاً عنهم متمنيا أن يكون عند حسن ظنهم، مشيراً إلى أنه لايزال أمامه الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها بكل عقل وحكمة، وأكد أن الإتحاد يعمل لتحقيق ما يريده الطلاب وما يحتاجونه على كافة الجوانب، متمنياً أن تكون كل الإتحادات بجميع الجامعات المصرية تعمل وفق رؤية واحدة ومتعاونة على نحو يحقق مصالح جميع الطلاب فى الجامعات المصرية.