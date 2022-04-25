حبس قاتل والدته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس 4 أيام

كتب ـ محمد أبو ضيف

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل والدته وإصابة خاله في منطقة عين شمس بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لقتله والدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بآلة حادة في عين شمس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وتبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.