حادث مأساوى.. تفاصيل مصرع طفل دهسته سيارة قبل الإفطار بكفر الشيخ "فيديو"

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" تفاصيل الحادث المأسوى الذى شهدته قرية كنيسة الصردوسي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث ألقى طفل مصرعه بعد أن دهسته سيارة ملاكي، وتم نقله فى سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى دسوق العام.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة، تلقوا إشارة تفيد بوقوع حادث دهس سيارة ملاكي لشخص بقرية كنيسة الصردوسي التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وخرج عدد كبير من أهالي القرية حزنا على مصرع الطفل، ولم يتناول عدد منهم طعام الافطار إلا متأخرا حزنا على الطفل.

وتبين مصرع محمد حسن صقر، 6 سنوات، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى دسوق العام، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل، وتم التصريح بدفن الجثمان، وتسملت أسرة الطفل الجثمان، لدفنه بمقابر العائلة بالقرية.