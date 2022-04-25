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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أهداف فى لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:00 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أهداف فى لبنان ردا على إطلاق قذائف صاروخية لبنان
كتب : أحمد علوى

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته المدفعية قصفت أهدافا في لبنان وأطلقت النار باتجاه موقع إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية".

وأضاف أن "ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

كانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ "غراد" من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وكان أعلن عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)".

وقالت المتحدث باسم بلدية شلومي إن "صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة".

 


الاحتلال الاسرائيلى

لبنان

قذاف على لبنان

اخبار العرب

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