وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و218 ألفا و18 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.3 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 991 ألفا و254 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 662 ألفا و891 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 522 ألفا و223 وفاة.