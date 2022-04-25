اليوم السابع
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جارديان: تصريحات مارين لوبان بعد خسارتها تعكس استعدادها لانتخابات البرلمان

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:52 م
جارديان: تصريحات مارين لوبان بعد خسارتها تعكس استعدادها لانتخابات البرلمان مارين لوبان
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان "ما الذى ينتظر مارين لوبان"، ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على خسارة مرشحة اليمين المتطرف فى الانتخابات الفرنسية، وقالت إن هذه المرة الثالثة التى لم يحالفها فيها الحظ فى إقناع الناخبين الفرنسيين بانتخابها رئيسة لبلادهم.

 

واعتبرت أن تصريحاتها بعد الهزيمة فى الانتخابات وإشارتها إلى الانتخابات البرلمانية المقررة فى يونيو، يعكس نيتها الاستمرار فى المعركة السياسية لكسب أرضية لحزبها اليمينى المتطرف.

 

وأوضحت أن مارين لوبان خلال الحملة الانتخابية الأخيرة قامت بإزالة السموم من حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف وتخلصت من إنكار الهولوكوست، وخففت اللهجة المعادية للأجانب وعكفت على تحسين صورتها وجعلها أكثر قربا من الناخبين عن طريق الحديث عن مدى عشقها لقططها وظهرت على التلفزيون بابتسامات مطمئنة وملابس ذات ألوان محايدة هادئة.

 

حتى أنها تخلت عن فكرة "خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى" المعروفة باسم "فريكسيت"،- على الرغم من أن الكثيرين جادلوا بأن نيتها إنشاء "تحالف" من الدول الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبى لمغادرة الاتحاد الأوروبى خلسة – كما تخلت عن دعم عقوبة الإعدام وتخلت على ما يبدو عن فكرة حظر الحق فى الجنسية المزدوجة مع الاستمرار بحزم فى مناهضة الهجرة.

 

ولكن على الرغم من مهاجمتها مرارًا وتكرارًا "غطرسة" منافسها إيمانويل ماكرون و"ازدراءه للشعب الفرنسي"، إلا أن برنامجها لم يستقطب عددًا كافيًا من الناخبين لمنحها مفاتيح قصر الإليزيه.

 

مساء الأحد، اعترفت لوبان بالهزيمة بينما زعمت أن حصتها المتوقعة من 42 فى المائة من الأصوات تمثل "انتصارًا فى حد ذاته" وقالت إنها ستواصل القتال السياسى ضد ماكرون.

 

وأضافت "لقد اختارنا الملايين من مواطنينا وتغيروا. نحن مصممون أكثر من أى وقت مضى وتصميمنا على الدفاع عن الشعب الفرنسى أكبر من أى وقت مضى. وقالت لمؤيديها "هذه الهزيمة فى حد ذاتها شكل من أشكال الأمل".

 

وحذرت من أن السنوات الخمس المقبلة ستكون "وحشية مثل السنوات الخمس الماضية"، وتعهدت: "سأواصل التزامى تجاه فرنسا والفرنسيين. الأمر لم ينته بعد. فى غضون أسابيع قليلة لدينا الانتخابات التشريعية ".

 

واعتبرت الصحيفة أن وعد لوبان بمواصلة القتال و"عدم التخلى عن فرنسا أبدًا" يلقى بظلال من الشك على تعهدها بالتخلى عن طموحاتها الرئاسية. كانت قد قالت إنها لن تقف مرة أخرى لكن حديثها ترك الباب مفتوحًا أمام محاولة أخرى لقيادة فرنسا. فى سن 53 عامًا، لا تزال شابة من الناحية السياسية الفرنسية، على الرغم من أن ماكرون، 44 عامًا، وفريقه خفضوا متوسط ​​العمر للرؤساء. ومع ذلك، فقد أشارت أيضًا إلى أنها لن تتخلى عن السياسة تمامًا لقضاء المزيد من الوقت مع قططها.


مارين لوبان

السياسة الفرنسية

الانتخابات الفرنسية

مرشحة اليمين المتطرف

الانتخابات الفرنسية 2022

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