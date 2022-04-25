اليوم السابع
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توريد 51 طن قمح فى كفر الشيخ بـ21 موقعاً

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:58 ص
توريد 51 طن قمح فى كفر الشيخ بـ21 موقعاً توريد القمح لصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن 21 موقعا تسلمت 51 طنا و671 كيلو قمحا من المزارعين.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب ، وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، وتتدخل لحل أي مشكلات.

وقال الهابط، إن محافظ كفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

توريد القمح لصوامع كفر الشيخ
توريد القمح لصوامع كفر الشيخ

 


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