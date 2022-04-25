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تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر الرئاسة حدادا على ضحايا مركب طرابلس

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:19 م
تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر الرئاسة حدادا على ضحايا مركب طرابلس علم لبنان
كتب: أحمد جمعة

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أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية فى بيان لها، الإثنين، تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا، حدادا على ضحايا الزورق الذي غرق مساء أمس الأول السبت، قبالة شاطىء طرابلس شمالي لبنان.
 
أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادا على الضحايا، بالإضافة إلى تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.
 
كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن الحداد الرسمي اليوم الاثنين على ضحايا المركب المنكوب والذي كان يقل أكثر من 84 شخصا، حيث تم إنقاذ 45 شخصا وانتشال عدد من الجثث، فيما لا يزال البحث جاريا عن المفقودين.

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