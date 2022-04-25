تنظيم فعاليات وأنشطة لإحياء الليالى الرمضانية بقرى "حياة كريمة" فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

يستكمل فرع الثقافة بأسوان، تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية داخل قصور وبيوت الثقافة والمكتبات التابعة لها لإحياء الليالى الرمضانية الهادفة لإضفاء الأجواء الترفيهية والاحتفالية على مواطنى المحافظة بمختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى بيان صحفى، أوضحت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأنه بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة تم تنظيم قافلة ثقافية لقصر ثقافة السباعية بمركز شباب القنان والتى ضمت إلقاء محاضرة وأمسية شعرية، مع عرض لفرقة الإنشاد الدينى، بجانب تنظيم قافلة ثقافية أخرى بقرية الرمادى قبلى التابعة لمركز إدفو داخل مركز شباب أبو نبى والتى شملت إلقاء محاضرة عن "فضل العشر الأواخر من رمضان"، وكذا أمسية شعرية، وحفل إنشاد دينى، فيما شهد قصر ثقافة الرديسية تنظيم أمسية شعرية، بينما تم تنفيذ ورشة فنية بعنوان "أعياد الربيع" بقصر ثقافة كوم أمبو، مع إلقاء محاضرة بعنوان "رمضان والطفل اليتيم" ضمن نشاط نادى المرأة بقصر ثقافة العقاد.

وأشارت "نجوى"، إلى أنه تم بالتوازى عقد محاضرة بعنوان " أثر الصيام على الصحة " بمكتبة الحجز بحرى بإدفو، مع عقد ورشة فنية عبارة عن "رسم حر" بمكتبة الشيخ على بأسوان، وإلقاء محاضرة بعنوان " ليلة القدر "، مع تنظيم المسابقة الرمضانية "المسحراتى" للأطفال وذلك ببيت ثقافة كلابشة، فى حين تم تنظيم ورشة "أونلاين" ضمن النشاط التابع لنادى التكنولوجيا بقصر ثقافة أسوان.