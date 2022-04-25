اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 07:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على 5 مميزات لمحطة الطاقة الشمسية المنزلية

الإثنين، 25 أبريل 2022 07:00 ص
تعرف على 5 مميزات لمحطة الطاقة الشمسية المنزلية محطات الطاقة الشمسية - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يسعى العالم حاليا، لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى انتاج الكهرباء ولعل ابرزها هو محطات الطاقة الشمسية، وتحفيز المواطنيين على تركيب محطات طاقة شمسية منزلية لما لها من مميزات عديدة اهمها انها صديقة للبيئة .
 
خلال هذا التقرير نرصد اهم.  مميزات لمحطات الطاقة الشمسية المنزلية منها
1- محطات الطاقة الشمسية المنزلية  صديقة للبيئة .
2-محطات الطاقة الشمسية المنزلية لا تحتاج لصيانة
 3- محطات الطاقة الشمسية المنزلية تعد الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء.
 ‏4- تركيب محطة الطاقة الشمسية المنزلية ل يتم تركيب الألواح أو الشمسية مرة واحدة فلا تحتاج صيانة .
 ‏
 ‏5-  محطات الطاقة الشمسية المنزلية لا تسبب أى انبعاثات ولا  أى أثر ضار على البيئة.
 
 
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اصدر عدة شروط وضوابط لتبادل واستخدام الطاقة الكهربائية،  المنتجة من الطاقة الشمسية المعروفة بنظام صافى القياس .
 
 

البيئة

الطاقة النظيفة

الطاقة الجديدة والمتجددة

صديقة للبيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة