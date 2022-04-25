تعرف على 5 مميزات لمحطة الطاقة الشمسية المنزلية

كتبت منال العيسوى

يسعى العالم حاليا، لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى انتاج الكهرباء ولعل ابرزها هو محطات الطاقة الشمسية، وتحفيز المواطنيين على تركيب محطات طاقة شمسية منزلية لما لها من مميزات عديدة اهمها انها صديقة للبيئة .

خلال هذا التقرير نرصد اهم. مميزات لمحطات الطاقة الشمسية المنزلية منها

1- محطات الطاقة الشمسية المنزلية صديقة للبيئة .

2-محطات الطاقة الشمسية المنزلية لا تحتاج لصيانة

3- محطات الطاقة الشمسية المنزلية تعد الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء.

‏4- تركيب محطة الطاقة الشمسية المنزلية ل يتم تركيب الألواح أو الشمسية مرة واحدة فلا تحتاج صيانة .

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‏5- محطات الطاقة الشمسية المنزلية لا تسبب أى انبعاثات ولا أى أثر ضار على البيئة.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اصدر عدة شروط وضوابط لتبادل واستخدام الطاقة الكهربائية، المنتجة من الطاقة الشمسية المعروفة بنظام صافى القياس .