تعرف على مشروعات حياة كريمة بمركز أبو قرقاص فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عددا من المعلومات عن مشروعات حياة كريمة والتى تجرى فى قرى ابوقرقاص، ضمن تطوير الريف المصرى التى اطلقها رئيس الجمهورية، وتشمل 192 قرية و757 تابع لتلك القرى بتكلفة تقدر بحوالى 23 مليار جنيه.

1- مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة دعبس

2-مشروع مد خطوط الانحدار وخطوط الرفع بشبكة الصرف الصحي بقرية منشأة زعفرانه

3-مشروع مد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية منهرى

4-- مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية منهرى

قطاع الأبنية التعليمية

5-مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الاتحاد الابتدائية بقريه أبو قرقاص البلد

6- المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات وذلك حتى يتسنى لها الانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة

7-المبادرة تستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة.