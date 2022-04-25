تعرف على المقومات السياحية بمحافظة شمال سيناء بمناسبة عيدها القومى

تحتفل، اليوم، محافظة شمال سيناء بعيدها القومى والذى يوافق 25 أبريل من كل عام ويأتى تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء عام 1982.

وتتمتع محافظة شمال سيناء بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة حيث تتميز بالطبيعة الصحراوية والشواطئ الخلابة الممتدة على البحر المتوسط والذى يجعلها تنفرد بمناخ متميز، وتنتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية، والدينية، والمقومات البيئية الطبيعية، وهو ما يميزها بالأنماط السياحية المختلفة.

- السياحة الشاطئية

تتمتع المحافظة بالعديد من الشواطئ التى تمتد بطول 220كم على ساحل البحر المتوسط، وتتميز شواطئها بالهدوء والرمال الناعمة والمناظر الطبيعية الخلابة، ومن أهم الشواطئ بها: النخيل والمساعيد والريسة والميدان ورفح والشيخ زويد وبالوظة ورمانة والرواق.

- المناطق والمعالم الأثرية

من أبرز المناطق الأثرية بها متحف التراث السيناوى، ومنطقة آثار الفرما، ومدينة الفرما الأثرية(بلوزيوم) أحد أهم المدن التاريخية بها والتى شهدت ازدهارًا كبيرًا فى العصر اليونانى الرومانى، ومتحف العريش القومى للآثار، وقلعة نخل، وقلعة الغورى، وقلعة السطان سليمان القانوني.

كما يوجد بها مجموعة الطرق التاريخية منها طريق حورس الحربى الذى أقام عليه ملوك مصر العظماء قلاعًا وحصونًا لمد الجيوش بالمؤن والعتاد، وطريق العائلة المقدسة، وطريق الفتح الإسلامى، بالإضافة إلى أنه يوجد بها عدد من التلال الأثرية مثل تل الخروبة، وتل الحبوة، وتل قصرويت، وتل الحير، وتل الفرما وغيرهم.

وعُثر فى تل الخروبة فى شمال سيناء على أطلال قلعة من الطوب اللبن ترجع إلى عصر الدولة الحديثة وكانت على طريق حورس الحربى وكانت أحد المراكز المهمة لإمداد الجيوش بالمؤن، وفى منطقة بئر العبد عثر بها على بقايا صوامع للغلال من عصر الأسرة 18، وفى تل الحبوة عثر بها على أطلال قلاع ترجع إحداها إلى فترة احتلال الهكسوس لمصر، وأخرى ترجع إلى عهد الملك ستى الأول والد الملك العظيم رمسيس الثاني.





- الأنشطة البيئية والمحميات الطبيعية

يوجد بالمحافظة العديد من الأنشطة البيئية وعدد من المحميات الطبيعية منها محمية الأحراش، ومحمية الزرانيق والتى تعتبر إحدى المحطات الرئيسية الهامة لهجرة الطيور من وسط وشرق أوروبا فى طريقها إلى وسط شرق افريقيا وتتميز بوجود أنواع مختلفة من النباتات والأعشاب الرعوية والطبيعية، ويوجد بها سبخة الشيخ زويد التى تعتبر منطقة جذب للطيور الشتوية.

وتتميز المحافظة بالحرف اليدوية، وسباقات الهجن، والأكلات الشعبية والفلكلور الشعبى.

- الطاقة الفندقية

يوجد بالمحافظة ست منشآت فندقية بطاقة استيعابية 428 غرفة فندقية.



- زيارات ورحلات توعوية

فى إطار مبادرة اعرف بلدك التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار فى شهر ديسمبر الماضى لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى لدى كافة فئات المجتمع، قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، فى شهر أكتوبر الماضى، وللعام الرابع على التوالى، بتنظيم رحلة للفائزين بالمسابقة السياحية التى تقيمها الهيئة بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والفيوم، ورحلة توعية سياحية أخرى فى أغسطس الماضى لمدة ثلاث أيام لعدد 25 طالب وطالبة من المتفوقين دراسيًا من أبناء المحافظة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة.

كما نظمت الوزارة، برنامجًا سياحيًا، بمدينة الغردقة، لوفد من المشاركين فى البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية التى من بينهم محافظة شمال سيناء، وذلك خلال استضافة محافظة البحر الأحمر لهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما استضاف أيضًا المتحف المصرى بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، فى سبتمبر الماضى، مجموعة من هؤلاء المشاركين فى البرنامج ضمن سلسلة الزيارات التى يقومون بها لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية المصرية.