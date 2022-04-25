اليوم السابع
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تعرف على المساحات المتوقعة لزراعة القطن المصرى طويل التيلة فى 8 محافظات

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:00 م
تعرف على المساحات المتوقعة لزراعة القطن المصرى طويل التيلة فى 8 محافظات قطن - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تتواصل عملية زراعة القطن المصرى طويل التيلة الموسم الجديد في 17 محافظة ومنطقة وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة ، واحصائيا أصدرت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ،برئاسة الدكتور محمد خضر ، بيانا حول الزراعات وذلك حتى يوم 19 ابريل 2022.

تعرف على تفاصيل زراعة الأقطان في 8 محافظات وجه بحرى.

1 -  في محافظة الغربية منتظر زراعة 6330 فدان جيزة 97 ، في حين تم زراعة 1509 افدنة من نفس الصنف ، وينتظر زراعة 20070 فدان جيزة 94 حيث تم زراعة 2962 فدان بالفعل  وتبلغ اجمالى المساحات المتوقع زراعتها 26400 فدان .

2 - في محافظة الشرقية يتوقع زراعة 61679 فدان جيزة 94  ، حيث تم زراعة 11918 فدان .

3 - فى بورسعيد من المتوقع زراعة 4150 فدان جيزة 94  حيث تم بالفعل زراعة 50 فدان ، 4 - فى الإسماعيلية متوقع زراعة 4 الاف فدان جيزة  94 ،حيث تم زراعة 514 فدان بالفعل .

5 - فى الدقهلية متوقع زراعة 63265 فدان ، وتم بالفعل زراعة 6052 فدان جيزة 94.

6 – تم زراعة  292 فدان جيزة 92 في دمياط ، ومتوقع زراعة 12500 فدان بأقطان مختلفة .

7 -  في محافظة المنوفية تم زراعة 1197 فدان جيزة 97 ،حيث من المتوقع زراعة 6005 فدان .

8 - فى بنها بمحافظة القليوبية تم زراعة 63 فدان جيزة 97 وسط توقعات بزراعة 130 فدانا،.

 


زراعة القطن

الاقطان طويلة التيلة

محافظات وجه بحرى

محمد خضر

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