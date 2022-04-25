تعرفى على علامات الإصابة بتكيسات الثدى

نهير عبد النبى

تكيسات الثدي هي أكياس مليئة بالسوائل داخل الثدى وعادة ما تكون غير سرطانية (حميدة) قد يكون لديك كيس واحد أو أكثر من تكيسات الثدي، وغالبًا ما يشبه كيس الثدي شكل حبة عنب أو بالون مملوء بالماء، ولكن في بعض الأحيان يكون كيس الثدي صلبًا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic لا تتطلب تكيسات الثدي علاجًا ما لم يكن التكيس كبيرًا ومؤلماً أو غير مريح في هذه الحالة ، يمكن لتصريف السائل من كيس الثدي أن يخفف الأعراض.

على الرغم من أن تكيسات الثدي يمكن أن توجد لدى النساء في أي عمر، إلا أنها أكثر شيوعًا عند النساء قبل انقطاع الطمث ، وعادة تحت سن الخمسين ولكن يمكن العثور عليها في النساء في أي عمر، و تحدث تكيسات الثدي أيضًا بشكل شائع عند النساء بعد سن اليأس اللائي يخضعن للعلاج بالهرمونات.

ومن علامات الإصابة بتكيسات الثدى

-كتلة مستديرة أو بيضاوية ناعمة وسهلة الحركة وقد تكون لها حواف ناعمة - والتي تشير عادةً ، وإن لم يكن دائمًا ، إلى أنها حميدة.

-إفرازات من الحلمة قد تكون شفافة أو صفراء أو بلون القش أو بني غامق.

-ألم أو إيلام بالثدي في منطقة كتلة الثدي.

-زيادة حجم الكتلة الموجودة في الثدي وألم الثدي قبل الدورة الشهرية مباشرة.

-انخفاض في حجم كتلة الثدي وتلاشي الأعراض الأخرى بعد الدورة الشهرية.

-لا تزيد الإصابة بتكيسات الثدي من خطر الإصابة بسرطان الثدي لكن وجود التكيسات قد يجعل من الصعب العثور على كتل جديدة في الثدي أو تغييرات أخرى قد تحتاج إلى تقييم من قبل طبيبك، و قد تشعرين بتكتل وألم في ثدييك أثناء فترة الحيض ، لذلك من المهم أن تكوني على دراية بما يشعر به ثدييك خلال الدورة الشهرية حتى تعرفين ما إذا كان هناك شيء يتغير.