تعالى اتسحر معانا.. وجبة سحور مميزة على "عربة فول" بالأقصر "لايف"

الأقصر - أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا رصد خلاله سحور أبناء الأقصر على واحدة من أشهر عربات الفول فى مدينة الأقصر، وذلك للاستمتاع بالسحور فى أحد شوارع المدينة بوجبة مميزة لا يتعدى سعرها 15 جنيهاً.

ويقول الحاج أحمد صاحب عربة الفول، لـ"اليوم السابع"، أنهم يعملون فى بيع سندويتشات الفول والبطاطس والبيض على تلك العربة منذ أكثر من 7 سنوات مضت، ويخدمون أبناء محافظة الأقصر طوال العام منذ الفجر وحتى الواحدة ظهراً يومياً، وذكل فى الأيام العادية بعيداً عن شهر رمضان.

ويضيف صاحب عربة الفول الأشهر بمدينة الأقصر، أنهم خلال شهر رمضان يوفرون وجبات السحور وصينية السحور الشهيرة لديهم بسعر لا يزيد عن 15 جنيه، وتتكون صينية السحر من طبق فول وطبق بطاطس محمرة وطبق بيض مسلوق ومخللات وبصل وطحينة، حيث يتوافد عليهم يومياً الشباب من مختلف أرجاء المدينة لتناول وجبة السحور لديهم منذ الساة الواحدة ليلاً وحتى الثالثة فجراً.

وفي نفس السياق رصد "اليوم السابع" بدء خبيز وعرض وظهور كحك وبسكويت عيد الفطر المبارك، فى أولى ليالي العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تشهد محافظة الأقصر كباقى محافظات الجمهورية، خلال تلك الأيام حالة من السعادة والفرحة بالأسواق مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ومن أبرز مظاهر تلك الفرحة التجهيز لمخبوزات وكحك العيد فى المحلات والمخابز المختلفة، حيث تستعد كافة المحلات والأسر بتشغيل أشهر أنشودة فى تلك الأيام خلال تصنيع كحك وبسكويت العيد، "والله لسه بدرى ياشهر الصيام"، والتى تصاحبها الأغنية التراثية الشهيرة "يا كحك العيد يا احنا.. يابسكويت يا احنا".. فتعتبر عادة شراء وتصنيع حلوى وبسكويت العيد متوارثة منذ القدماء المصريين منذ آلاف السنين.



السحور من فول العربية فى الأقصر حاجة تانية خالص (1)



السحور من فول العربية فى الأقصر حاجة تانية خالص (2)



السحور من فول العربية فى الأقصر حاجة تانية خالص (3)



السحور من فول العربية فى الأقصر حاجة تانية خالص (4)



السحور من فول العربية فى الأقصر حاجة تانية خالص (5)



السحور من فول العربية فى الأقصر حاجة تانية خالص (6)