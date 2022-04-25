تطوير العشوائيات يستحوذ على نصيب الأسد باستثمارات الحكومة لقنا.. إنفوجراف

حاز قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على نصيب الأسد في الاستثمارات الحكومية في محافظة قنا خلال خطة 21/2022، حيث تم توجيه نحو 495 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 62 مشروعا، منها مشروعات خاصة بصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 21/2022 والتي يبلغ عددها 119 مشروعا يتمثل أهمها في استكمال مشروعات التكتلات الاقتصادية، استكمال مشروعات صرف صحي بعدة مناطق، وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي.

ويصل حجم المشروعات التنموية بالمحافظة حوالى 20 مشروعا، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتمثل في إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، استكمال مبنى معامل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وإنشاء مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,8 مليار جنيه .



