تطهير 30 مسجدًا وتحرير 16 محضر مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمحلة

الغربيــــة عادل ضرة

تابع اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية و المقاهي للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد قامت اللجان المشكلة بالوحدات المحلية بمتابعة التزام الورش بأعمال الغلق فى المواعيد الرسمية كما تم خلال أعمال المتابعات اليوم تحرير 16 محضر متنوع منهم تحرير 2 محضر كمامه و 6 محاضر اشغال طريق و 7 محاضر نظافة و 1محضر بيئية كما تم تطهير و تعقيم 30 مسجد خلال إقامة الصلوات اليومية و تم عمل حملات ليلية لرش شوارع قرى العامرية و المعتمدية و البنوان بالمبيد المضاد للحشرات

يذكر أنة تم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية لمراقبة الاسعار و التأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات و اظهار قوائم الاسعار بأماكن مكشوفة و واضحة للمواطنين و الالتزام بها فى أعمال البيع و توافر جميع السلع الغذائية و التموينية ه بالمحلات و الأسواق كما تابع أعمال تطوير و تجميل كوبرى البنوان بمدخل القرية

يشرف على أعمال الإجراءات الاحترازية المحاسب سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية و لجان متابعة الإجراءات الاحترازية بقرى المركز.