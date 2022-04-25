تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيدالإثنين، 25 أبريل 2022 03:07 م
ميناء بورسعيد
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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.
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