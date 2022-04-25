تسجيل دخول وخروج 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .







