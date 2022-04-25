اليوم السابع
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تداول 14 ألفا و172 طن بضائع عامة ومتنوعة و410 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:44 ص
تداول 14 ألفا و172 طن بضائع عامة ومتنوعة و410 شاحنات بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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شهدت مواني البحر الأحمر اليوم خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 14172 طن بضائع عامة متنوعة و410 شاحنات و26 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وأكدت الهيئة، أن بلغ إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 15 سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن جديدة اليوم، كما بلغت حركة الصادرات تداول 11703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و231 شاحنة و11 سيارة .

وبلغت حركة الواردات تداول 2469 طن بضائع عامة ومتنوعة و 179 شاحنة و 15 ملاكي، وغادر ميناء السويس السفينة TRUST بحمولة 5800 طن حديد وجبس تصدير الي اليمن .

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 105 شاحنات بحمولة 2106 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و 13 ملاكي و 3 شاحنات فارغة وتم مغادرة السفينة الحرية بعدد 67 شاحنة بحمولة 1683 طن بضائع عامة و السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنات بحمولة 2547 طن بضائع عامة ومتنوعة و 11 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 16 شاحنة بحمولة 226 طن بضائع عامة و 137 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا و 55 شاحنة فارغة و 2 ملاكي وتصدير 57 شاحنة بحمولة 1673 طن بضائع عامة .


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