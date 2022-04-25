تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 400 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو بقصد الاتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم المنتزه ثالث شرق المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفي نفس السياق قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقي وسط المدينة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول أثناء استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.