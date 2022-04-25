اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 03:48 م
أكرم القصاص
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تبطين 464 كيلو مترا من الترع ببنى سويف بتكلفة مليار و60 مليون جنيه

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:15 م
تبطين 464 كيلو مترا من الترع ببنى سويف بتكلفة مليار و60 مليون جنيه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه تم الانتهاء من تبطين 464 كم بتكلفة تزيد عن مليار و60 مليون جنيه تقريباً ، فيما يجرى العمل فى 46 عملية، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 904.7 كم تقريباً بتكلفة تقترب من 2.5 مليار جنيه تقريباً ، لتخدم 361 ألفا و391 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 686.9 كم تخدم زمام 223 ألفا و323 فداناً باعتمادات تقدر بــ 1 مليار و744 مليون جنيه، فى حين يصل إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 217.7 كم تخدم زمام 138 ألفا و68 فداناً .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، والذى أعده المهندس نصر بركات البلاصى وكيل الوزارة، بشأن متابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، حيث تضمن التقرير نسب التنفيذ والأطوال ، التى تم الانتهاء منها بكل مركز أومدينة، والعمليات الجارى طرحها والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية .

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف المرور على الترع والمصارف من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة،حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع الذى يوفر العوائد والمكاسب التى تعود على منظومة الري،بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر، ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية .

 

 


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