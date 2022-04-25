بسهولة.. 10 خطوات قانونية لإقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى

يتساءل المواطنون، عن معلومات قانونية، للاستعانة بها في حياتهم اليومية والعملية، واليوم يستعرض اليوم السابع في التقرير التالي معلومة قانونية عن كيفية إقامة الدعوى القضائية أمام محاكم مجلس الدولة، وحدد قانون مجلس الدولة في مواده من 25 إلى 43 الإجراءات الواجب اتباعها لإقامة الدعاوى أمامه، سواء المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا.

• خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة:-

ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.