وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الموافقة تمت بأغلبية 67 صوتا في البرلمان المؤلف من 84 مقعدا، حيث يتمتع حزب بوكيلي بالأغلبية.

وكان البرلمان قد أقر فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أواخر مارس الماضي، وقد استخدمها بوكيلى لاحتجاز نحو 16 ألف شخص يشتبه بانتمائهم للعصابات، بعد سلسلة جرائم قتل شهدتها البلاد في مارس الماضي.

ولفتت الشبكة إلى أن حالة الطوارئ تقيد الحق في التجمع وإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه وتمنع عنه الحق في الحصول على محام، كما تمدد الفترة التي يمكن إبقاء شخص ما خلالها قيد الاحتجاز دون توجيه اتهام له، إلى 15 يومًا.

وجاء فرضها عقب سلسلة من وقائع القتل التى حدثت أواخر مارس الماضي، عندما القت السلطات باللائمة على العصابات في 62 جريمة قتل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، في مستوى من العنف لم تشهده البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، منذ سنوات.