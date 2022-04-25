بث مباشر.. انقلاب سيارة فى الشرقية يتسبب فى إصابة 13 شخصا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا عن إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق ههيا الزقازيق، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى ومستشفى ههيا المركزى.

أصيب 13 شخصا بإصابات تنوعت ما بين سحجات وجروح، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق "الزقازيق- ههيا" أمام قرية العدوة، تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى، و5 إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق "ههيا- الزقازيق" أمام قرية العدوة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة مكروباص، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

تم الدفع بـ6 سيارات من مرفق الإسعاف، ونقل 8 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمى، و5 إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الخدمة الطبيبة والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.