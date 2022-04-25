بايدن يرشح بريجيت برينك لمنصب السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا

أ ش أ

أعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيرشح بريجيت برينك، سفيرة بلاده لدى سلوفاكيا، لشغل منصب السفيرة لدى أوكرانيا، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لأكثر من عامين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "اليوم، أعلن الرئيس بايدن عن نيته ترشيح الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة بريجيت برينك للعمل كسفيرة فوق العادة ومفوضة لدى أوكرانيا".

وأضاف البيان أن برينك "تعمل حاليًا سفيرة للولايات المتحدة لدى جمهورية سلوفاكيا، وقبل ذلك، شغلت منصب كبير المستشارين ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث كانت مسؤولة عن القضايا ذات الصلة بأوروبا الشرقية والقوقاز".

وأشار البيان إلى أن برينك "تتحدث الروسية ودرست السلوفاكية والصربية والجورجية والفرنسية".

وكانت واشنطن قد كشفت في وقت سابق اليوم عن اعتزامها إعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف هذا الأسبوع تدريجيًا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل وزيرا الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوستن إلى كييف أمس في أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.