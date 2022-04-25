اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 07:01 ص
أكرم القصاص
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باكستان والعراق توقعان اتفاقيات تعاون فى مختلف القطاعات

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:30 ص
باكستان والعراق توقعان اتفاقيات تعاون فى مختلف القطاعات رئيس وزراء باكستان
ا ش ا

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أعلن سفير العراق لدى باكستان حامد عباس لفتة، أن باكستان والعراق ستوقعان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
 
وأوضح  عباس لفتة أنه من المقرر أن توقع باكستان والعراق 10 اتفاقيات لتعزيز هذا التعاون في يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية حقبة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في تصريحاته لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
 
وذكر السفير العراقي أن هذه الاتفاقيات ستكون بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون الدبلوماسي، مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب.
 
وأشار لفتة إلى أن للعراق إمكانات هائلة للاستثمار في قطاع البترول والطاقة، وقال "نريد تعزيز التعاون المتبادل مع باكستان في مجالات البتروكيماويات وغيرها من مجالات الطاقة، وفي هذا الصدد يمكن تقديم الدعم الفني والتعاون المتبادل بكل وسيلة ممكنة".
 
 

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