اليوم السابع: الرئيس السيسى فى كلمته احتفالا بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء "سيناء درة التاج المصرى ومصدر فخرنا واعتزازنا"

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، الرئيس السيسى فى كلمته احتفالا بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء: "سيناء درة التاج المصرى ومصدر فخرنا واعتزازنا"، وفيه: الرئيس يوجه التحية إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن.. ويؤكد:. تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولوياتنا.. نطمح لتأسيس اقتصاد وطنى قوى يكون قادرا على التصدى لمختلف الأزمات.. و25 إبريل سيظل يوما خالدا فى ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيم.

وداخل العدد..

ـ «الصحة» تنتهى من تطعيم 7.44 مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ـ حدائق القاهرة تستعد لاستقبال الزوار فى عيد الفطر.

ـ رجال من أرض الفيروز.. حكايات أبطال شاركوا فى ملحمتى التحرير والتعمير.

ـ "البيك" جندى شارك فى تحرير سيناء وإعمارها بعد الحرب.