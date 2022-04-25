النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق مركز علاج طبيعى بالمهندسين

كتب ـ أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اشتعل داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول فحص أثار الحريق لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمركز، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدةـ بلاغاً بنشوب حريق داخل مركز علاج طبيعي بشارع شهاب بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.