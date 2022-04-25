النقل: أول قطار سريع يربط البحرين الأحمر والمتوسط والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة

كتب رضا حبيشى

تابعت وزارة النقل أعمال تنفيذ أول قطار سريع العين السخة /العلمين / مطروح فى المسافة من محطة محمد نجيب حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مسئولو الوزارة محطة محمد نجيب التي تقع على بداية محور محمد نجيب والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة.

كما تفقد مسئولو الوزارة أعمال تنفيذ محطة العاصمة، حيث تتبادل هذه المحطة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة التى تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة، وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1.1 مليون متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وطالع المسئولون محطة العين السخنة التى تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدمتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة وهي محطة نهائية للخط، حيث تم الاطلاع على نسبة الإنجاز العالية للمدخل الرئيسي للمحطة والمناطق التجارية.

كما تابع المسئولون التقدم في أعمال تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار مثل الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار مثل كوبري الدائري الإقليمي وكوبري طريق خدمة المحاجر وكذا المحطات والأسوار وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر وحيث يتم تنفيذ هذه الاعمال بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة.

ووجهت الوزارة بضرورة استمرار التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع، وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.

وسيساهم مشروع القطار السريع في ربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.



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