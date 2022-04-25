المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بواقعة قتل عاطل لوالدته بعين شمس

كتب ـ عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات واقعة قتل عاطل لوالدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بآلة حادة في عين شمس، كما سيتم الاستماع لأقوال خال المتهم داخل المستشفى لجمع البيانات والمعلومات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وتبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.