الكرملين: بوتين يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه كرئيس لفرنسا

كتب ــ أحمد عرفة

أكدت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب الرئيس الفرنسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وانهالت التهانى من كل قادة وزعماء العالم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذى فاز في الانتخابات الفرنسية بالولاية الثانية، بنسبة 58.2% مقابل 41.8% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بعد انتخابات جذبت أنظار العالم كله.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أهنئ ماكرون لإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا وأتطلع للعمل معه بشأن القضايا المهمة لبلدينا، كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بخبر فوز ماكرون قائلة: أهنئ ماكرون لإعادة انتخابه وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا، وسنعمل معا على دفع فرنسا وأوروبا للمضي قدما إلى الأمام.

بينما علق بيتر فيالا رئيس وزراء التشيك، "تهانينا لإعادة انتخاب ماكرون وفرنسا شريك حيوي وحريصون على تطوير علاقاتنا بشكل أكبر"،فيما قال رئيس وزراء هولندا مارك روتيه: تهانينا الحارة لإعادة انتخاب ماكرون ويسعدنا مواصلة التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والناتو.