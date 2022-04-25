اليوم السابع
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القومية للأنفاق تُنهى دراسات مشروع إعادة تأهيل تطوير خط ترام الرمل بالإسكندرية

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:00 ص
القومية للأنفاق تُنهى دراسات مشروع إعادة تأهيل تطوير خط ترام الرمل بالإسكندرية الهيئة القومية للأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أنهت الهيئة القومية للأنفاق الدراسات الأولية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير خط ترام الرمل بالإسكندرية وحددت شكل المحطات والمسار النهائي بعد التطوير، وكلفت مكتب سيسترا الاستشارى الفرنسى للقيام التصميمات التفصيلية للمشروع الممتد بطول 14.11 كم شاملا 25 محطة بعد اعتماد وتحديد المسار النهائي للمشروع بعد التطوير.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع، إن مسار الترام بعد إعادة تأهيله سيبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو وجانكليس ورشدي ومصطفى كامل وسيدي جابر وسبورتنج والإبراهيمية والرمل، على أن ينتهي مسار خط الترام في ميدان المنشية، حيث سيشمل المسار مساحة 6.3 كم سطحي و7.52 كم عبر كوبرى علوي و276 متر نفقي.

وأضافت المصادر أنه بعد التطوير سيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة وستزيد السرعة التشغيلية من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة، كما سيقل زمن التقاطر من 9:8 دقائق، كما حادث حاليا ليصل إلى 3:2.50 دقيقة، لافتة على أن عدد ركاب الترام بعد تطويره سيزداد ليصل إلى 138 ألف راكب/ يومياً بدلا من 47 ألف راكب/ يومياً حاليا.

وأكدت المصادر أنه مخطط انتهاء المكتب الاستشاري الفرنسي من تصميمات المشروع بالكامل البدء فى تنفيذ وإنهاء تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، حيث يأتي المشروع ضمن مخطط مواجهة مشكلة النقل الجماعي داخل محافظة الإسكندرية عبر تنفيذ 4 مشروعـات نقل ذات أولوية قصوى طبقاً لخطة استراتيجية للنقل الحضري ينتهى تنفيذها عام 2032 .

ويشمل مشروع تطوير خط ترام الرمل تحديث الخط بالكامل وتحويله لترام حديث يعمل وفق أحدث التكنولوجيا الموجودة بالعالم على عكس الترام الموجود حاليا، حيث سيكون الترام بعد تحديثه ذات شكل حضارى وسيساهم في تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، وسيكون منعزل تماما عن حركة المرور المشاة الجانبية.

واختارت الهيئة القومية للأنفاق المكتب الاستشارى الفرنسى سيسترا للقيام بالأعمال الاستشارية والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية ضمن المناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة لاختيار أحد المكاتب الاستشارى للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ هذا المشروع الذى ستنتقل تبعيته من محافظة الإسكندرية إلى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق.

وقامت الهيئة القومية للأنفاق بترسية الأعمال الاستشارية للمشروع على تحالف شركات تقوده شركة سيسترا بإجمالى تكلفة 410 ملايين جنيه تقريبا شامل جميع الضرائب والدمغات، وذلك بعد حصولها على أعلى تقييم مالى ضمن المعروضة الثلاثة التى كانت تتنافس للفوز بهذه المناقصة، حيث حصدت تقييم ٨٤.٨٧٪؜ متفوقة على العرضين الأخريين عقب اجتيازها مرحلة التقييم الفني.

وتعمل الهيئة القومية للأنفاق على إنهاء إجراءات توفير التمويل المطلوب لإنجاز هذا المشروع والبالغ حوالى ٣٦٠ مليون يورو، حيث تتفاوض مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوربى والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير التمويل المطلوب وإنهاء إجراءاته، حيث سيقدمانه في صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروع.

ومشروع تطوير ترام الرمل يشمل إعادة تأهيل البنية الإساسية للترام بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل فى تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، مع تغيير موقع بعض المحطات وعددها 25 محطة للفصل بينها بمسافة 500 متر فى المتوسط.


القوميه للانفاق

خط ترام الرمل

الاسكندريه

مسار الترام

وزارة النقل

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