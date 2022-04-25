اليوم السابع
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القبض على عاطل لقتله والدته وإصابة خاله بسبب خلافات أسرية بينهم فى عين شمس

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:18 ص
القبض على عاطل لقتله والدته وإصابة خاله بسبب خلافات أسرية بينهم فى عين شمس قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لقتله والدته وإصابة خاله بعد تعديه عليهما بآلة حادة في عين شمس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وتبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وإصابة خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة «شاكوش»، ونقلا إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم، وعلى الفور تمكنت قوات أمن القاهرة من القبض على المتهم وتم حبسه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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