الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح (إنفوجراف)

أوضح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، مشيرًا إلى أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1443هـ /2022م يبلغ 15 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد وهو ما تم الاتفاق عليه مع دار الإفتاء المصرية، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

يستعرض الإنفوجراف التالى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة:

الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

زكاة الفطر:

متعلقة بالأبدان

تجب على من تلزمه النفقة

يكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه

تصرف للفقراء والمساكين فقط

زكاة المال:

متعلقة بالمال

تجب على من يملك المال

يشترط لوجوبها النصاب والحول

تتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها

الصدقة:

تطوع وليست واجبة

تختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.