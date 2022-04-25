وذكرت الـ(يونيفيل) -في بيان اليوم الاثنين، أنها "رصدت إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وتواصل رئيس بعثة الـ(يونيفيل) وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على الفور مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وحثهما على ضبط النفس"، موضحة أنه مع ذلك، رد الجانب الإسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف على لبنان.

ودعا اللواء لاثارو جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد، معرباً عن قلقه من الرد غير المتناسب.

وشددت الـ"يونيفيل" على أن جنود حفظ السلام يعملون مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن في جميع أنحاء منطقة عمليات الـ(يونيفيل) والحد من مخاطر المزيد من الأعمال الاستفزازية.