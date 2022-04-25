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العثور على جثة شاب بشبرا.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:12 ص
العثور على جثة شاب بشبرا.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عثر رجال المباحث القاهرة، على جثة شاب فى أحد الشوارع بمنطقة شبرا، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية وتوفي ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في منطقة شبرا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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