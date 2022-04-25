الطماطم بـ 15 جنيها والخيار بـ 5 جنيهات.. جولة داخل أسواق الخضروات بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

شهدت أسواق محافظة البحيرة رواجا كبيرا من قبل المواطنين بالتزامن مع شم النسيم وقرب عيد الفطر المبارك، وذلك لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمواد التموينية.

وتباينت أسعار الفواكه والخضروات اليوم الاثنين بداية من 15جنيها لكيلو الطماطم و5 جنيهات لكيلو الخيار و10 جنيهات للموز و5 جنيهات للكوسة .

يذكر أن محافظة البحيرة قد افتتحت 3207 منافذ السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتيسير عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بافتتاح معارض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية الغذائية والرمضانية .

وتضم المعارض التى تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون محافظة البحيرة اجنحة للمواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم والخضروات والفواكه والأسماك، بمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية ومنتجات القوات المسلحة ومنتجات مديرية التربية والتعليم.

وتمن المعارض المنتجات المختلفة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتى تباع بالمعرض بـ 130 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة لأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، مؤكدا أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع .

من جانبه أكد محافظ البحيرة على استمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها .

مشددا على احكام الرقابة الحكومية على كافة المعروضات والمنتجات الغذائية والسلع الإستهلاكية لضمان جودتها .