الطب البيطرى بأسوان يضبط كمية من الفسيخ واللحوم الفاسدة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت المرور على عدد من محلات بيع الفسيخ واللحوم لضبط أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.



الفسيخ

قال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، فى بيان صحفى، إن جهود الحملة والتى شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد ، والدكتورة وريم أحمد إسماعيل مفتشى البيطرى بإدارة مجازر المديرية أسفرت عن ضبط مخالفات بإجمالى 112 كجم عبارة عن عرض وبيع فسيخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.



جانب من الحملات

وأضاف مدير عام الطب البيطرى، بأن هذه المضبوطات شملت 61 كجم من الفسيخ ، و 32 كجم من اللحوم المستوردة ، و 19 كجم من اللحوم الضانى ، كما تم تحرير 3 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة .



حملات الطب البيطرى على اللحوم

وتواصل الجهات المختلفة جهودها بتنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ، وأيضاً محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا المطاعم للتأكد من سلامة المنتجات والمعروضات ومطابقتها للمواصفات والإستهلاك الآدمى.