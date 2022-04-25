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الصحة: لم يثبت وجود التهاب كبدى غير معلوم المصدر فى مصر حتى الآن

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:38 ص
الصحة: لم يثبت وجود التهاب كبدى غير معلوم المصدر فى مصر حتى الآن د حسام عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التهاب الكبد غير معلوم السبب ظهر فى 12 دولة، وظهر 169 حالة بين الأطفال أقل من 16 سنة، لافتًا إلى أن هذه الحالات مصابة بالتهاب كبدى دون أن تثبت التحاليل المعملية وجود نوع من الفيروسات الكبدية، a  و b  وc.
 
 وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن منظمة الصحة العالمية ترى أن عدد الإصابات أكثر من المعتاد، ومازال الأمر محل بحث.
 
وردًا على سؤال هل لدينا في مصر حالات مصابة بالتهاب الكبد الغامض، قال متحدث الصحة، إنه حتى هذه اللحظة لم يثبت وجود التهاب كبد غير معلوم المصدر في مصر، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الترقب، وتعميم المعلومات على قطاع الطب الوقائي في كل المحافظات، وعما تردد عن ارتباط الإصابة بالتهاب الكبد الغامض بوباء كورونا.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنه لا يوجد ما يثبت، أن الإصابة من مضاعفات كورونا، وإنما هو نوع من أنواع الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس غدى، وهو فيروس تنفسي يصيب الأطفال، في بعض الأحوال النادرة قد يؤثر على الجهاز الهضمي وعلى الكبد.
 
وتابع أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن أن التهاب الكبد الغامض يمثل خطر على الصحة العامة، وهذا بعد الكشف عن أول حالة وفاة بين الأطفال.

حسام عبد الغفار

متحدث الصحة

التهاب كبد

مصر

فيروس

اليوم السابع بلس

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