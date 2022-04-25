اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخلفات داخل حديقة الأورمان بالجيزة

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:53 م
السيطرة على حريق مخلفات داخل حديقة الأورمان بالجيزة السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة منذ قليل من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات أشجار نخيل داخل حديقة الأورمان دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرف عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من حديقة الأورمان بالقرب من ميدان النهضة، وانتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 3 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء السعيد، وتبين بالفحص نشوب حريق في مخلفات أشجار النخيل، وحاصر رجال الدفاع المدني بؤر النيران وأخمدوا الحريق في غضون قائق دون إصابات ومن ثم بدء عملية التبريد، ولم يتسبب الحريق في أي خسائر للأرواح، وانتظام عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديثة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.
 

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