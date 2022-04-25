السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى بالغربية

سيطرت الحماية المدنية بمركز قطور بمحافظة الغربية، على حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه، والتهمت النيران معظم محتوياتها، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه.
انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى بالغربيةالإثنين، 25 أبريل 2022 01:09 م
الحماية المدنية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت الحماية المدنية بمركز قطور بمحافظة الغربية، على حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه، والتهمت النيران معظم محتوياتها، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أمن الغربية يضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها بسبب خلافات ماليةالأربعاء، 13 أبريل 2022 06:06 م
مدير أمن الغربية يتفقد معرض كلنا واحد لبيع المواد الغذائية بكفر الزياتالإثنين، 21 مارس 2022 04:47 م
أمن الغربية يفحص سيارة متروكة أمام شركة طنطا للزيوت والصابون.. صورالأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:20 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة