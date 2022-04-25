السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى بالغربية

الغربية ـ مصطفى عادل

سيطرت الحماية المدنية بمركز قطور بمحافظة الغربية، على حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه، والتهمت النيران معظم محتوياتها، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.



تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه.



انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.