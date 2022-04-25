اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى بالغربية

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:09 م
السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى بالغربية الحماية المدنية
الغربية ـ مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت الحماية المدنية بمركز قطور بمحافظة الغربية، على حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه، والتهمت النيران معظم محتوياتها، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية العتوه.

انتقلت 3 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الماشية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


مدير أمن الغربية

قطور

حريق

قرية العتوه بقطور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة