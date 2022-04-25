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السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بمناسبة تحرير سيناء: عيد الكرامة والعزة

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:26 م
السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بمناسبة تحرير سيناء: عيد الكرامة والعزة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية
كتب محمد رضا

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هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء، التي تحل ذكراها اليوم الاثنين، 25 أبريل.

وقالت السيدة انتصار السيسى، في تدوينه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوب المصريين وهي عيد تحرير سيناء، الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر، الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحدٍ لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملةً".

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية، "تحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن.. كل عام وأنتم بخير".

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء
السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء

 


السيدة انتصار السيسى

عيد تحرير سيناء

قرينة رئيس الجمهورية

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