اليوم السابع
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الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:59 م
الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الأربعاء المقبل وزارة الرى - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.
 
ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيول والتقليل من آثارها.
 

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