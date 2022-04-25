وقال أبو مازن، في برقية التهنئة، "نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، أحر التهاني القلبية"، مستذكرين في هذه المناسبة الوطنية بطولات وتضحيات الجيش المصري الباسل في سبيل وطنه وشعبه.

وأعرب أبو مازن عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والحرص على العمل سويا من أجل تعزيزها والارتقاء بها للمستوى الأمثل، مُثمنًا مواقف مصر الأصيلة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاسترداد أرضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله.